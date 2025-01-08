Киев, 8 января, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Украина может занять место в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в других объединениях. Таким предложением в среду, 8 января, поделился украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 31 октября 2024 года, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с Венгрией занимаются подготовкой двустороннего документа, в котором Киев зафиксирует обещание Будапешта не блокировать вступление украинской стороны в НАТО. Данной инициативой глава киевского режима намеревался «убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, прошлого и будущего».

Однако на следующий день пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай уточнил, что Будапешт отказался включать пункт о вступлении украинской стороны в Североатлантический альянс в соглашение о сотрудничестве государств. Как указал дипломат, венгерские власти уверены в том, что вступление Украины в НАТО приведёт к началу третьей мировой войны.