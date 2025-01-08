Белгород, 8 января, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Ранена семейная пара», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что у обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. У машины повреждена вся передняя часть и выбиты стёкла.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. 11 из них были перехвачены и сбиты над Саратовской областью, по четыре беспилотника — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, ещё два дрона были подавлены над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над акваторией Азовского моря.

Гладков сообщил, что в ночь на 8 января в Белгородском районе были сбиты несколько БПЛА. Обошлось без пострадавших. В селе Стрелецкое в результате падения обломков БПЛА повреждены кровля и фасад частного дома. Помимо этого, на территории домовладения загорелся мусор, который был потушен пожарными расчётами.