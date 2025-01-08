Киев, 8 января, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины, ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Такой информацией в среду, 8 января, поделились источники украинского издания «Телеграф».

Сергей Корсун ИА Регнум

«В окружении Зеленского говорят «Телеграфу», что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу», — отмечается в материале.

По словам авторов статьи, Залужный в настоящий момент считается главным конкурентом Зеленского за должность президента Украины. Бывший главком украинских сил пока что не принял окончательного решения касательно выдвижения своей кандидатуры.

Официального подтверждения или опровержения данной информации от украинских властей пока не поступало.

Ранее, в марте прошлого года, по результатам опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований, стало известно, что если бы на Украине провели выборы президента страны, то Залужный вышел бы из них победителем. Так, за бывшего главкома украинских сил свои голоса готовы отдать 41,4% респондентов, в то время как за Зеленского проголосовали только 23,7% опрошенных.