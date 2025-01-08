Волгоград, 8 января, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала из Испании в Россию, чтобы прийти на похороны к своему тренеру. Об этом стало известно 8 января.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Елена Исинбаева

Похороны тренера сборной России по лёгкой атлетике в прыжках с шестом и наставника Исинбаевой состоялись на Димитровском кладбище в Волгограде.

Спортсменка пришла на церемонию прощания с большим букетом алых роз и побеседовала с вдовой покойного, сообщает портал «Блокнот Волгоград». Отмечается также, что Исинбаева сопроводила супругу из ритуального зала до места захоронения вслед за гробом.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Евгений Трофимов скончался в возрасте 81 года. С 2006 года он был старшим тренером сборной РФ по лёгкой атлетике. Наставник Исинбаевой был удостоен нескольких государственных наград, в том числе медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Исинбаева, которая в 2023 году уехала из России, рассказала, что Трофимов был для неё примером для вдохновения, помогая не только обучаться прыжкам, но и становиться личностью. Она добавила, что каждый её успех и медаль были его заслугой.