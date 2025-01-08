* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказалась от политических высказываний на концерте в Дубае, который прошёл 7 января. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Anton Belitsky/Global Look Press Земфира (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации канала, организаторы «серьёзно поговорили» с Земфирой накануне её выступления, пригрозив штрафом, отменой концерта и запретом на въезд в Объединённые Арабские Эмираты.

Также ей напомнили о том, как местные власти оштрафовали юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, за антироссийские высказывания.

Отмечается, что на мероприятии усиленно работала охрана, которая запрещала зрителям выкрикивать лозунги, проносить флаги и плакаты.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года департамент туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ наказал Галкина и Данилко за политические шутки на концертах. Галкина оштрафовали на 2,4 млн рублей, а Данилко закрыли въезд в страну за антироссийские высказывания.

Покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для зарубежного заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились. Так, в конце декабря в Дубае должна была выступить Земфира, но концерт отменили из-за 70% непроданных билетов.

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру в список иноагентов, отметив, что исполнительница открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, выступала с призывами против спецоперации и получала материальную помощь от иностранных источников.