В Госдуме рассказали о новых параметрах формирования пенсий с 2025 года
Москва, 8 января, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Россиянам напомнили о новых экономических параметрах при формировании пенсионных накоплений. Подробнее о системе 8 января рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он отметил, что доход граждан России станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии. Таким образом, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год, то есть ежемесячно по 22 991 рублю 67 копеек.
Кроме того сообщается, что для подачи заявления на назначение пенсии в 2025 году нужно иметь минимум 30 пенсионных баллов за весь трудовой стаж. Помимо зарплаты, при расчёте пенсии могут включить также уход за ребёнком до полутора лет и службу в армии в качестве дополнительных баллов.
«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — сообщил Чаплин в беседе с RT.
Как передавало ИА Регнум, с 1 января 2025 года проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. Коэффициент составил столько же, сколько у неработающих — 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн пенсионеров. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.
Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций. То есть в 2025 году работающим пенсионерам пересчитают пенсию от той суммы, которую они могли бы получать, если бы не работали. Такой вариант позволит получить работающим пенсионерам более значимую прибавку, пояснила она.
8 января Чаплин заявил, что в России за 2026–2027 годы планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года их увеличат на 4,5%, с апреля ещё на 5,5%, а в 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно.