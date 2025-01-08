Москва, 8 января, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Россиянам напомнили о новых экономических параметрах при формировании пенсионных накоплений. Подробнее о системе 8 января рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что доход граждан России станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии. Таким образом, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год, то есть ежемесячно по 22 991 рублю 67 копеек.

Кроме того сообщается, что для подачи заявления на назначение пенсии в 2025 году нужно иметь минимум 30 пенсионных баллов за весь трудовой стаж. Помимо зарплаты, при расчёте пенсии могут включить также уход за ребёнком до полутора лет и службу в армии в качестве дополнительных баллов.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — сообщил Чаплин в беседе с RT.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января 2025 года проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. Коэффициент составил столько же, сколько у неработающих — 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн пенсионеров. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.

Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что повышение будет рассчитываться с учётом всех пропущенных с 2016 года индексаций. То есть в 2025 году работающим пенсионерам пересчитают пенсию от той суммы, которую они могли бы получать, если бы не работали. Такой вариант позволит получить работающим пенсионерам более значимую прибавку, пояснила она.

8 января Чаплин заявил, что в России за 2026–2027 годы планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года их увеличат на 4,5%, с апреля ещё на 5,5%, а в 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно.