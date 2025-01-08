Нью-Дели, 8 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. В Индии слон напал на людей во время ежегодного фестиваля, в результате чего 17 человек получили ранения. Кадры инцидента 8 января опубликовал телеканал NDTV.

Идрис Мохаммед/РИА Новости

Во время традиционного религиозного фестиваля в индийском городе Тирур штата Керала один из пяти слонов вышел из себя и набросился на людей, которые хотели с ним сфотографироваться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940273" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Индии слон напал на людей во время фестиваля

На кадрах видно, как погонщик попытался успокоить животное, но слон схватил хоботом прохожего за ногу, раскачал в воздухе, а затем отбросил в сторону. На данный момент пострадавший доставлен в больницу и находится в критическом состоянии.

Телеканал отмечает, что несколько человек также получили травмы в результате давки, возникшей из-за паники. Потребовалось около двух часов, чтобы успокоить слона с помощью цепей.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря медведь убил опытного охотника из-за заклинившего ружья в Приморье. Отмечается, что мужчина во время охоты обнаружил берлогу медведя и произвёл выстрел. Животное выскочило, но повторный выстрел мужчина произвести не смог из-за заклинившего ружья.

Кроме того, в ноябре 13-летнюю девочку госпитализировали после нападения стаи собак в Карелии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.