Москва, 8 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. В 2025 году в Москве откроется шестой флагманский центр — в ГКБ имени В. М. Буянова. Об этом 8 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что за пару недель до Нового года заработал флагман в составе ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ставший пятым центром сети, которая создаётся на базе ведущих многопрофильных клиник Москвы.

«Кроме того, провели капитальный ремонт приёмных отделений многопрофильных стационаров, что позволило перевести их на работу по новому стандарту экстренной помощи. Уже сейчас можно говорить о высоких результатах этой важнейшей программы: 70% пациентов получают лечение в течение двух часов, в целом скорость оказания экстренной помощи увеличилась в 1,5 раза», — написал градоначальник в своём блоге.

В 2024 году в столице завершили строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тыс. квадратных метров, а также реконструировали несколько корпусов многопрофильных стационаров. По словам Собянина, Стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи.

В рамках развития амбулаторной сети в Москве заработали ещё 70 поликлиник, а всего в городе насчитывается уже 271 обновлённое здание. На 2025 год намечено завершение программы. Должно завершиться строительство 10 объектов здравоохранения, семь из которых возводят за счёт бюджетных средств. Помимо флагманского центра ГКБ имени В. М. Буянова, в 2025 году первых пациентов должен принять новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, добавил Собянин.

Формирование нового каркаса онкологической помощи завершит открытие лечебно-диагностического комплекса городской больницы № 62 в Сколкове. Ведутся работы по строительству многоэтажного многопрофильного комплекса больницы № 52. Также в текущем году начнут возводить лечебный комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детский стационар в районе Филёвский Парк и комплекс ГКБ имени В. П. Демихова. В Москве построят четыре поликлиники и откроют более 10 центров женского здоровья, заключил мэр.

В конце прошлого года Собянин отметил, что срок ожидания плановой госпитализации по наиболее востребованным профилям составляет до 10 дней. По онкологии — до пяти дней. Это стало возможным благодаря обновлению оборудования в медучреждениях, что позволило увеличить количество высокотехнологичных операций до 100 тыс. в год.