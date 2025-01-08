Владикавказ, 8 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Пожилая женщина в аэропорту Владикавказа во время регистрации встала на ленту для багажа и пошла по ней вслед за чемоданами. Заснятые камерой видеонаблюдения кадры опубликованы 8 января.

Кадр из видео

На кадрах видно, как женщина в короткой шубе, длинной чёрной юбке, сапогах и вязаной шапке подошла к ленте для багажа. Две сотрудницы авиакомпании в это время занимались регистрацией на рейс другой пассажирки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940271" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В аэропорту Владикавказа пассажирка решила пойти за багажом по движущейся ленте

Никем не замеченная пенсионерка встала на ленту и пошла по ней в сторону багажного отделения. Подойдя к резиновой шторке, женщина потеряла равновесие, упала и заехала в отделение для багажа уже лёжа. В этот момент сидевшие за столиком регистрации девушки обернулись.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Екатеринбурга 65-летний мужчина, прилетев из Хабаровска, решил не ждать, пока до него доедет багаж, и запрыгнул на ленту. Сотрудники полиции задержали пенсионера.

В аэропорту Читы пожилая пассажирка попыталась открыть аварийный выход в самолёте. В результате рейс, следовавший в Москву, был задержан.