Москва, 8 января, 2025, 17:41 — ИА Регнум. В 2025 году девелоперы возведут девять спортивных объектов в разных округах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«За 2024 год инвесторы построили десять спортивных объектов. Их общая площадь превышает 60 тыс. кв. м. Один из самых крупных объектов 2024 года был введен в эксплуатацию в мае. Это универсальный культурно-спортивный центр «Чайка» площадью почти 18 тыс. кв. м. В 2025 году в Москве благодаря частным инвестициям появятся ещё девять объектов спорта общей площадью около 77 тыс. кв. м», — процитировал Ефимова официальный портал мэра Москвы.

Одним из них станет комплекс с подземной автостоянкой площадью свыше 14 тыс. кв. м в районе Раменки.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, физкультурно-оздоровительный комплекс на Панфиловском проспекте в Зеленограде ввели в эксплуатацию в апреле 2024 года. Его площадь превысила 6 тыс. кв. м. А внутри оборудовали тренажёрный зал и помещения для групповых занятий. В текущем году в Москве появятся ещё пять районных ФОКов в районах: Северное Измайлово, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, Левобережный и Москворечье-Сабурово.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой, согласно которым в текущем году они возведут и передадут столице школы и детсады. Объекты суммарно рассчитаны более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО.