Херсон, 8 января, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«После ночного нападения дронами на Новокаховскую больницу и повреждения кареты скорой помощи днём они обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину — оператора АЗС», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя.

Также Сальдо сообщил, что в Старой Збурьевке от артобстрела погибла женщина 1941 года рождения и был ранен 57-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинский беспилотник атаковал центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области. По словам Сальдо, целью нападения был главврач Владимир Харлан, получивший тяжёлые осколочные ранения. Заместитель Харлана по лечебной работе Василий Борисов погиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на ЦРБ в Алёшках циничным и кровавым преступлением, которым киевский режим в очередной раз показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Она подчеркнула, что организаторы и исполнители этого и других нападений на мирные объекты понесут неотвратимое наказание.

30 декабря ВСУ также пытались атаковать карету скорой помощи, в которой находился Харлан. 31 декабря украинские военные снова совершили атаку на алёшкинскую ЦРБ, а также нанесли удар по школе в Новой Каховке.