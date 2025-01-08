Бердянск, Запорожская область, 8 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Украинская армия 8 января нанесла удар управляемой ракетой по порту города Бердянск. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. В порту произошло возгорание, его оперативно потушили. На работу порта атака не повлияла.

Губернатор сообщил, что ракетный удар был нанесён по пустому резервуару с нефтепродуктами. Он назвал эту атаку циничной и бессмысленной. ВСУ хотели создать в Азовском море экологическую катастрофу, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января украинская армия атаковала дронами Васильевскую городскую больницу и ряд инфраструктурных объектов в Запорожской области, в том числе в Энергодаре, Токмаке и селе Днепровка. Один из беспилотников взорвался рядом с вышкой сотовой связи.

В этот же день ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по тренажёрному центру Запорожской АЭС. Российские силы противовоздушной обороны сбили дроны. Один из них при падении взорвался и загорелся на крыше учебно-тренировочного центра.