Париж, 8 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Защитник английского футбольного клуба «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный отказался от перехода во французский «Пари Сен-Жермен» из-за того, что там играет российский вратарь Матвей Сафонов. Об этом 8 января сообщил журналист Лоик Танзи, которого цитирует Le10Sport.

EPA/ТАСС Илья Забарный

«Забарный — отличный игрок, но он украинец. В составе ПСЖ есть россиянин. Он не хочет туда переходить. Он сказал: «Если Сафонов в составе, я не могу сюда приехать», — приводит издание слова Танзи.

По данным источника, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хотел, чтобы клуб подписал контракт с Забарным, но тот отказался.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня издание Defensa Central сообщило, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «ПСЖ» и стать одноклубником Сафонова. Футболист находился в сфере интересов парижского клуба. Отмечалось, что «ПСЖ» следит за ситуацией вокруг Лунина, так как он может потерять место основного голкипера «Реала» после восстановления от травмы Тибо Куртуа. Подобное развитие событий заставляет голкипера задуматься о смене команды. При этом издание отметило, что испанский клуб не планирует препятствовать уходу украинца и готов выставить его на трансфер, если он не подпишет новый контракт.