Москва, 8 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Туризм по России достиг рекордной отметки в 2024 году и составил 92 млн поездок. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 8 января.

Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что за 11 месяцев прошлого года турпоток по стране увеличился примерно на 11% в сравнении с тем же периодом в 2023 году. Согласно статистике, люди увеличили количество туристических поездок до 79,2 млн.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок», — отметил Чернышенко, слова которого передаёт пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что выросло и число иностранных туристов, в том числе из Китая. Согласно данным по Дальнему Востоку, в Хабаровском крае число турпоездок, совершённых иностранцами, выросло в три раза, в Амурской области — в 2,4, а в Приморье — в 2,1.

Основными лидерами среди регионов Чернышенко назвал Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, где за предыдущий год насчитывалось порядка 11,1 млн турпоездок, 9,4 млн и 5,8 млн соответственно. Также вырос спрос на путешествия в Московскую область, Крым, Татарстан, Свердловскую, Тюменскую и Ростовскую области, Ставропольский край, а также в Республику Тыва, Чеченскую Республику и Рязанскую область.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что туристы из России потеряли интерес к Греции, лишив её серьёзной прибыли. Отмечается, что снижение туристического потока обернулось для Афин потерей как минимум одного миллиарда евро ежегодно.