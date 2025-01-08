Москва, 8 января, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, месту сборки беспилотников, скоплениям наёмников. Об этом 8 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Также для атаки российские военные использовали ударные беспилотники.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 147 районах», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 5 января предприняли попытку атаки на Запорожскую АЭС и город Энергодар с помощью восьми ударных дронов. Все БПЛА сбила система противовоздушной обороны России.

В ночь на 8 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона ВСУ, из них 11 — над Саратовской областью.

На всей территории Украины 8 января была объявлена воздушная тревога.