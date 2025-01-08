Тбилиси, 8 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией. Об этом 8 января заявили в правящей партии республики «Грузинская мечта».

Alexey Belkin/Global Look Press

Отмечается, что ЕП недавно принял пять резолюций с критикой грузинских властей, а в последней от Тбилиси потребовали ввести двусторонние санкции против Москвы. В партии заявили, что грузинская экономика рухнула бы, если бы республика согласилась на такие антироссийские меры.

«С учётом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», — говорится в заявлении представителя «Грузинской мечты», которое приводится в материале газеты «Взгляд».

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября в грузинской столице активизировались протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз.

Затем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии.

Позднее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что грузинские власти проводят политику в интересах собственной страны и не хотят быть пешкой Запада. Он уточнил, что США и ЕС делают попытки спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией.