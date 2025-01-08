Киев, 8 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Причинами массового дезертирства в 155-й бригаде украинской армии имени Анны Киевской, обученной во Франции, стали низкий боевой дух командования и подчинённых, недостаточное оснащение и отсутствие мотивации. Об этом 8 января заявил командующий сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По словам Драпатого, в названной бригаде сложилась непростая ситуация с дезертирством.

«Главный вызов, с которым столкнулась бригада, это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия, обусловливают количество дезертирства в 155-й бригаде. Боевой дух. Личный состав бригады проходил слаживание в непростых условиях. Этого не было достаточно для того, чтобы создать из новобранцев побратимов», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Командующий сухопутными войсками ВСУ уточнил, что командир этой бригады обращался к нему с просьбой по оснащению своих подчинённых, которого, по его словам, оказалось недостаточно для обороноспособности. Ещё одой из причин дезертирства Драпатый назвал то, что эту часть создавали «с нуля» и в сжатые сроки, из-за чего предугадать все процессы было невозможно.

«Проект такого масштаба для командования сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали на «отлично», — пояснил он.

Драпатый также указал на формальное отношение со стороны ответственных лиц из украинского командования при создании этой части.

«Это и ненадлежащее управление, и контроль за всем процессом; и ошибки во время комплектования, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовкой как на Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы, возникавшие в процессе создания и приобретения возможностей новой боевой единицей», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января агентство France-Presse со ссылкой на минобороны Франции написало, что множество проходивших в стране подготовку украинских бойцов дезертировали ещё во время обучения на французской территории. Отмечается, что во Франции дезертирство не считается преступлением, а потому арестовывать украинских военных никто не мог.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 января на фоне массового дезертирства приказал усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, военные которой проходили обучение во Франции.

В декабре главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов написал, что свыше 1 тыс. бойцов из обученной во Франции 155-й бригады дезертировали после прибытия на фронт. Он отметил, что это подразделение набирали из насильно мобилизованных и плохо подготовили. Позднее украинский журналист уточнил, что уже на этапе отправки этой бригады на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев дезертирства.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил 4 января, что ряды украинской армии истощаются на фоне массового дезертирства. Он добавил, что из-за этого в ВСУ собираются призывать 18-летних юношей.