Киев, 8 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызвали в Верховную раду из-за законопроекта о демобилизации в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом 8 января заявил депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Денис Шмыгаль

«В Раду вызвали Шмыгаля. Повод — закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство согласно закону о мобилизации», — говорится в заявлении.

Он также отметил, что за подобное решение проголосовали 158 депутатов из 150 необходимых.

14 декабря в Раде заявили, что кабмин не справился с разработкой данного законопроекта в срок — до 10 декабря. 20 декабря заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что законопроект уже подготовлен, но его не могут внести в парламент, пока не найдут военнослужащих для замены мобилизованных солдат на передовой, иначе это «приведет к потере государства». Затем издание «Украинская правда» сообщило о просьбе минобороны перенести инициирование законопроекта на 18 марта 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что демобилизацию ВСУ провести невозможно, так как бойцов некем заменить из-за срыва планов по мобилизации. Скороход отметила, что сегодня на линии боевого столкновения сражаются преимущественно мобилизованные, так как офицерский состав «почти не сражается».

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. Журналисты добавили, что средний возраст бойцов в ВСУ сейчас составляет 40 лет, поэтому стоит снизить мобилизационный возраст.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.