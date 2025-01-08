Санкт-Петербург, 8 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу. Флаги страны и Евросоюза сняли со здания в ходе официальной церемонии закрытия 8 января. Об этом сообщил польский МИД.

Валентин Егоршин/ТАСС

Участие в мероприятии принял посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Полностью деятельность диппредставительства прекратится до 10 января.

По словам очевидцев, первая попытка снять флаги не увенчалась успехом. Выполнить задуманное дипломаты смогли лишь со второго раза. Также с фасада здания демонтировали информационную табличку.

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