Москва, 8 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Популярный российский стример Максим Спокойнич скончался в возрасте 28 лет от рака лимфоузлов. Об смерти блогера 8 января сообщила его девушка Лиза.

Кадр из видео Максим Спокойнич

Утром Лиза написала в Telegram-канал Спокойнича. Она рассказала, что к блогеру приезжала скорая. Мужчина находился без сознания. Врачи сообщили, что жить ему осталось меньше суток. Девушка попросила подписчиков помолиться за Максима.

Позже она сообщила, что он умер. Девушка простилась с ним, назвав Спокойнича сильным человеком, которому приходилось бороться с мучительными болями.

«У тебя была огромная воля к жизни, ты хотел вылечиться и помогать другим людям. Для многих ты останешься в памяти навсегда», — отметила Лиза.

Канал Spokoynich на Twitch насчитывает свыше 260 тыс. подписчиков. Стримы блогер проводил в категориях Dota 2 и Just Chatting. Первый эфир состоялся в 2018 году. В последние полгода стримы прекратились из-за ухудшения самочувствия блогера.

Последний пост в Telegram Спокойнич опубликовал 31 декабря. Он поздравил подписчиков с наступающим Новым годом и пожелал им больше радоваться и не болеть.