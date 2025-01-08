Кишинёв, 8 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Найденная в международном аэропорту Кишинёва посылка со взрывчаткой была отправлена с Украины на адрес в Тбилиси. Об этом 7 января сообщила радиостанция Puls Media со ссылкой на источники.

Robert Michael/Global Look Press

«Автомобиль-сюрприз» обнаружили сотрудники погранслужбы в посылке, отправленной по почте с Украины. Её должны были загрузить на борт самолёта до Тбилиси», — указано в сообщении.

По информации пограничной полиции Молдавии, взрывчатка была замаскирована под игрушечную машину. Её передали специалистам, которые идентифицировали и обезвредили объект. Отмечается, что пассажирам аэропорта ничего не угрожало, а сама воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин сообщил о задержании украинских диверсантов на территории Словакии. При них были обнаружены карты расположения объектов газовой энергетики на территории государства. Глава государства подчеркнул, что поручит выяснить по партнёрским каналам, что именно там произошло.

В мае ФСБ сообщила, что украинские террористы планировали совершить теракты на территории Прибалтики в православных храмах и местах пребывания русскоязычных жителей прибалтийских стран. Так, они должны были в Риге поджечь кинотеатр во время одного из киносеансов. Информация о планах содержалась в телефоне, изъятом после ликвидации украинского агента, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на объектах в Ленинградской области и Подмосковье.