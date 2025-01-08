Москва, 8 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января проведёт совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

Отмечается, что основной темой обсуждения станет запуск новых национальных проектов. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин сообщил, что правительство подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Они будут главным инструментом достижения национальных целей России, подчеркнул глава государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал запуск 20 национальных проектов с января 2025 года. Он добавил, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей, ещё не менее 13 трлн — привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.

Путин 23 декабря заявил, что новые национальные проекты должны стартовать с 1 января 2025 года без задержек.