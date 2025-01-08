Москва, 8 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Художник-постановщик Владимир Круглов умер в театре им. Вахтангова, когда его вызвали на работу в выходной. Об этом 8 января сообщил Telegram-канал SHOT.

Театр имени Вахтангова Владимир Круглов

По предварительной информации, у 66-летнего Круглова случился сердечный приступ. По дороге в кабинет ему резко стало плохо, он упал без сознания.

Отмечается, что на место приехали медики, но только констатировали остановку сердца.

Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом. Он заслуженный работник культуры России. В качестве художника-постановщика участвовал в выпуске спектаклей «Дневник Анны Франк», «Два часа в Париже с одним антрактом», «Сказки старого Арбата».