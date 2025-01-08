Москва, 8 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении праздничных и выходных дней в 2025 году. Об этом 8 января сообщила пресс-служба правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

В пояснительной записке к документу уточняется, что 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, а так как эти дни являются праздничными и нерабочими, они будут перенесены на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда) соответственно.

Кроме того, нерабочие дни будут перенесены с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), а также с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

Уточняется, что россияне отдыхали и будут отдыхать: с 29 декабря 2024 года по 8 января, с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Следующие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Госдума отклонила законопроект, с предложением сделать выходным днём в России 31 декабря. Документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента ещё в 2020 году.

Его авторы сочли, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням даст работникам возможность более рационально использовать нерабочие праздничные дни.