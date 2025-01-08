Вашингтон, 8 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. По решению суда в США конфисковали два кондоминиума в Майами, владельцем которых якобы является бизнесмен из России, включённый в санкционный список от 2018 года. Об этом 7 января сообщили на сайте американского министерства юстиции США.

Xinhua/Global Look Press

«Обеспечена конфискация двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении гражданина России Виктора Перевалова. Конфискованная недвижимость имеет общую стоимость около 1,8 млн долларов», — указано в сообщении.

Уточняется, что исковое заявление в суд направили ещё в феврале прошлого года, однако окончательное постановление о конфискации вступило в силу 7 января текущего года.

Уточняется, что 18 декабря 2024 года Перевалов был повторно включен в санкционный список за якобы работу в строительном секторе российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, в октябре французский суд арестовал имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег. Всего арестованы восемь объектов недвижимости общей стоимостью в €69,8 млн, а также доли в компаниях на €2,7 млн. Под арест попало поместье площадью в 22,5 га в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны и ряд вилл в соседнем департаменте Вар. Также ограничения коснулись двух люксовых машин.

В том же месяце руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег. Утверждается, что его организация предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным организациям, в том числе расположенным на американской территории.