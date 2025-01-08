Мелитополь, 8 января, 2025, 14:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день Вооружённые силы Украины (ВСУ) фактически превратились в армию наёмников, используемых спецслужбами Запада для совершения терактов. Об этом 8 января заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Рогов отметил, что приезд в Венесуэлу наёмников с Украины, о чём ранее рассказал венесуэльский президент Николас Мадуро, не является случайным и может быть согласован с высшим руководством киевского режима и украинской военной разведкой.

«Сегодня ВСУ фактически трансформировались в армию наёмников, которых западные спецслужбы используют для проведения террористических операций далеко за пределами постукраинского пространства», — процитировало его слова «РИА Новости».

Председатель комиссии ОП напомнил, что Венесуэла последовательно борется за свой суверенитет и это является крайне раздражающим обстоятельством для США и их союзников.

«Готовая на всё дешёвая рабочая сила в лице украинских наёмников уже используется далеко за пределами подконтрольной Зеленскому территории», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Мадуро на встрече с боливарианской милицией рассказал, что на территории Венесуэлы задержали группу иностранных наёмников из семи человек. Он уточнил, что двое из них были из США и трое — с Украины.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что все задержанные — это наёмники высшего уровня, каких ещё никогда не ловили в стране. Он также выразил уверенность в том, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания.