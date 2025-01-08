Копенгаген, 8 января, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде проведёт встречу с королём Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа о передаче острова. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на датский королевский дом.

Justin Tang/Global Look Press Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде

«В среду лидер Гренландии встретится с королём Дании в Копенгагене», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, входящую в состав Дании. Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

7 января сын избранного президента Дональд Трамп-младший прилетел на остров с неофициальным визитом. В столице острова Нуук он посетил памятник Ханса Эгеде, который был первым миссионером и колонизатором Гренландии в XVIII веке.

В тот же день Трамп заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя геополитические заявления Трампа, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо, только когда Трамп официально встанет во главе государства.