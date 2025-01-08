Симферополь, 8 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Ситуация с выбросами мазута в Крыму после крушения танкеров в Чёрном море может ухудшиться, высок риск роста масштабов загрязнений до того уровня, который фиксируется в Краснодарском крае. Об этом 8 января сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, на данный момент выброс значительных объёмов мазута не фиксировался — выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря по 8 января вывезено 265 т загрязнённого грунта, очищено 84 км побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал он в Telegram-канале.

Аксёнов добавил, что работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, а при необходимости увеличена группировка сил и средств.

Также он отметил, что главная задача состоит в том, чтобы не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а устранять загрязнение в морской акватории. Также приоритетом является обеспечение достаточного количества групп для патрулирования 100% побережья.

Как передавало ИА Регнум, 7 января мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма. По словам главы города Александра Юрьева, были обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Он отметил, что коммунальные службы были к этому готовы и сразу приступили к ликвидации последствий выбросов.

6 января министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова сообщила, что на побережье полуострова зафиксировали два новых выброса мазута — в городском округе Судак в районе мыса Меганом, а также в Ленинском районе в селе Яковенково.

31 декабря на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.