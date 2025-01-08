Курск, 8 января, 2025, 13:49 — ИА Регнум. С момента нападения украинской армии на Курскую область потери Киева превысили 50 тыс. военных. Об этом сообщили 8 января в пресс-службе Министерства обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортёров, 1515 боевых бронированных машин», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились сотен артиллерийских орудий, десятков пусковых установок реактивных систем залпового огня. В частности, уничтожено 13 установок HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Украинские формирования потеряли на курском направлении 89 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, десятки единиц инженерной и другой техники.

За сутки украинская армия потеряла на курском направлении более 290 военных, танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронемашины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, отметили в Министерстве обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования напали на Курскую область. Российские военные вытеснили их в приграничье, где продолжаются бои.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении Большого Солдатского в приграничье. Основные силы противника в районе хутора Бердин были уничтожены. В плен сдалось большое количество украинских военных.

Для нанесения ударов по опорным пунктам ВСУ российская армия применяет различные виды оружия, в том числе авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.