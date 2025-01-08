Ереван, 8 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Азербайджан хочет спровоцировать Армению на агрессивную риторику и тем самым «легитимизировать» эскалацию в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 января государственному агентству «Арменпресс».

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян оценил заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назвал армянское государство фашистским и «преградой между Турцией и Азербайджаном».

«Делаются агрессивные заявления из расчёта на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать «обоснование» новой эскалации в регионе», — сообщил премьер-министр.

Отмечается, что Армения не станет отвечать на провокации и продолжит придерживаться политики диалога, а не «языка агрессии».

«Это расчёт на ответную реакцию в духе «ты сам фашист», и ситуация, которую я описал, начнёт обостряться», — добавил Пашинян.

Он также заявил, что Баку продолжит заниматься демаркацией, согласованием текста мирного договора, реализацией проекта «Перекресток мира» и гуманитарными вопросами.

«По двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор», — передаёт издание.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года Ереван и Баку согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района. Армения согласилась уступить Азербайджану четыре приграничных села.

В июле азербайджанский президент заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно до тех пор, пока Ереван не внесёт изменения в конституцию страны. Они предполагают окончательный отказ Армении от Нагорного Карабаха.

В ноябре Алиев заявил, что республики близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. По его словам, подписание соглашения задерживается по вине Еревана.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова продолжать содействовать Армении и Азербайджану в выработке мирного договора и в продвижении процесса делимитации и демаркации границы.