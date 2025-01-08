Страсбург, Франция, 8 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Отказ от участия в консультациях по ситуации с транзитом газа через контролируемую Украиной территорию является свидетельством слабости главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 8 января высказала депутат Европейского парламента от Словакии Моника Беньова.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press Владимир Зеленский

«То, что … [Зеленский] отменил запланированную [на 7 января] встречу в Брюсселе по поводу поставок газа в Словакию, свидетельствует о его упрямстве и слабости», — написала она в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Беньовой, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече 9 января в Брюсселе намерен бороться за энергетические интересы своей страны, невзирая на «надменность» главы киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

Британский военный эксперт Александр Меркурис 3 января отметил, что Киев оказался в крайне сложном положении после остановки транзита российского газа через контролируемую им территорию. Эксперт уточнил, что этим Украина лишила себя возможности откачивать из трубопроводов российское голубое топливо, которое было уже оплачено ЕС.

Президент России Владимир Путин в октябре указывал на то, что киевский режим пропустил срок бронирования поставок газа на 2025 год. Глава государства пояснил, что для возобновления поставок газа из РФ через Украину Киеву нужно было до июля 2024 года заключить новый договор.