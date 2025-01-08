Мелитополь, 8 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Украинские формирования попытались создать экологическую катастрофу в Азовском море, ударив управляемой ракетой по ёмкости от нефтепродуктов в порту Бердянска. Об этом 8 января заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Глава региона уточнил, что противник атаковал управляемой ракетой порт Бердянска, в результате чего никто не пострадал. Возникший после прилёта пожар потушили и удар никак не повлиял на работоспособность морской гавани.

«Удар был прицельный в одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января украинский формирования с помощью дрона атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар пришёлся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 6 января заявила, что Россия призывает мировое сообщество осудить непрекращающиеся атаки украинских формирований на объекты ядерно-энергетической инфраструктуры на территории РФ. Дипломат подчеркнула, что невозможно оправдать и простить совершённые вопреки нормам международного права и ядерной безопасности действия киевского режима.