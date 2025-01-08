Минск, 8 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч уже в июне 2025 года. Об этом 8 января заявил первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

IMAGO/Ben Majerus / sportspress/Global Look Press

«Белорусская федерация футбола уже направила Российскому футбольному союзу (РФС) предложение о проведении товарищеского матча между сборными Белоруссии и России в июне», — процитировало его «РИА Новости».

Василевич отметил, что в качестве места проведения матча может быть предложен новый стадион в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года президент РФС Александр Дюков заявил о планах национальной команды в текущем году сыграть с европейскими сборными. В числе возможных соперников он упоминал Белоруссию.

В свою очередь генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что несколько европейских стран выступают за возвращение России на международные турниры. По его утверждению, данными странами являются Германия, Норвегия, Швеция.

Прошедший год сборная России завершила, сохранив 34-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди мужчин. Она набрала 1512 очков. Первое место досталось Аргентине с 1867 баллами, второе — французской сборной с 1859 очками, а третье — испанской команде, которая суммарно набрала 1853 балла.