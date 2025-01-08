Москва, 8 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Московский «Спартак» попросил болельщиков не реагировать на возможные провокации во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА. Соответствующее заявление опубликовала 8 января пресс-служба клуба.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Наш следующий матч пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим Вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — говорится в сообщении.

В клубе также поблагодарили болельщиков за поддержку в каждом матче — как дома, так и на выезде.

Встреча пройдёт 8 января в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября матч между «Спартаком» и СКА в Москве завершился скандалом. Болельщики московской команды в числе прочего скандировали оскорбительную кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он высказал претензии в адрес руководства КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Кроме того, после матча КХЛ опубликовала видео скандала, произошедшего между Ротенбергом и арбитром во время игры. На кадрах специалист на повышенных тонах общается с одним из судей, несколько раз перекрикивая его со словами: «Не надо на меня орать!».

27 октября КХЛ оштрафовала «Спартак» за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, а также приняла решение вынести предупреждение Ротенбергу за недопустимое поведение, усмотрев в высказываниях тренера на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции «эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности». Кроме того, СКА получил предупреждение за использование игроками команды оскорбительных жестов, которые те показывали в ответ на скандирования болельщиков «красно-белых».