Вашингтон, 8 января, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вечером 7 января опубликовал в своей соцсети Truth Social две карты с присоединённой к его стране Канадой.

Социальные сети

На первой из опубликованных избранным главой Белого дома карте Канада закрашена вместе с США в цвета американского государственного флага.

«О, Канада!» — подписал её Трамп.

На второй карте, опубликованной через несколько минут, США и Канада заштрихованы одним цветом и на них шрифтом чёрного цвета написано «Соединённые Штаты».

Как сообщало ИА Регнум, 8 января недавно объявивший о своей скорой отставке премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США. Он подчеркнул, что народы двух стран получают выгоду от их партнёрства в сфере торговли и в обеспечении безопасности.

Позднее в этот же день американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в ответ на это обозвал Трюдо «девочкой». Он также заявил, что на фоне близкой отставки канадского премьера любые заявления последнего не важны.

Трамп на встрече с Трюдо заявил, что если власти Канады не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, эта страна может стать 51-м штатом США. В ответ на это премьер-министр Канады пообещал усилить меры безопасности на канадско-американской границе.

Избранный президент США вновь повторил предложение Канаде войти в состав своей страны после заявления Трюдо о намерении уйти в отставку. Позднее, 25 декабря, Трамп пообещал, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 января прокомментировала слова Трампа о желании включить Гренландию и Канаду в состав США. Дипломат напомнила, что избранный глава Белого дома пока не вступил в должность.