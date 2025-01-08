Москва, 8 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотников, скоплениям иностранных наёмников. Об этом 8 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 147 районах», — отметил он.

Генерал добавил, что средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 дронов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 7 января средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и 50 беспилотников.

5 января Вооружённые силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29. Также средства противовоздушной обороны уничтожили три авиабомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд HIMARS и 174 беспилотника самолётного типа.