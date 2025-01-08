Москва, 8 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Турпоток по России за 2024 год вырос до рекордных 92 млн поездок. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 8 января.

Павел Львов/РИА Новости

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2024 года туристический поток по стране вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 79,2 млн поездок.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок», — приводят в аппарате слова Чернышенко.

Вырос не только внутренний туризм, но и поток путешественников, прибывающих в РФ из-за рубежа, в особенности это заметно по показателям Дальнего Востока, считает вице-премьер. Согласно данным, в Хабаровском крае число таких турпоездок выросло в три раза, в Амурской области — в 2,4, а в Приморье — в 2,1. Сообщается, что значительная часть туристов приезжает из Китая.

Кроме того, среди лидирующих городов традиционно отмечается Москва с 11,1 млн турпоездок, Краснодарский край — 9,4 млн и Санкт-Петербург — 5,8 млн. Большой спрос также на путешествия в Московскую область, Крым, Татарстан, Свердловскую, Тюменскую и Ростовскую области, Ставропольский край, а также в Республику Тыва, Чеченскую Республику и Рязанскую область.

Как передавало ИА Регнум, в декабре столичный экскурсовод и лектор Мари Чижова рассказала, что гастрономические маршруты стали важной частью туризма в Москве. Она добавила, что в ответ на увеличение популярности гастрономических маршрутов улучшается городская инфраструктура: появляются новые рестораны, кафе, фотогеничные тематические локации.

30 декабря посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что туристы из России потеряли интерес к Греции, лишив её серьёзной прибыли. Отмечается, что снижение туристического потока обернулось для Афин потерей как минимум одного миллиарда евро ежегодно.