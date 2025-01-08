Вашингтон, 8 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России победят в украинском конфликте с помощью инновационных решений. Об этом 7 января написал американский журнал The National Interest.

Александр Полегенько/ТАСС

Автор статьи обратил внимание на используемые российскими военными «танки-мангалы», указав, что именно такого рода решения говорят о нестандартном подходе ВС РФ к вопросу о борьбе с беспилотниками. Подобная нестандартная стратегия российской стороны приведёт её к победе, уверен журналист.

«Западу нужно осознать тот факт, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к окружающей среде, скорее всего, победят», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 2024 года стало известно, что экипажи танков 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российский группировки войск «Юг» на базе полученного в зоне спецоперации опыта создали устройство для защиты от FPV-дронов, которое издалека похоже на дреды — причёску, представляющую собой свитые в тугие жгуты волосы. Оно представляет из себя надстройку над башней танка, которая сделана в виде привычного «мангала» и дополнена промышленными стальными канатами по периметру крыши.

В начале сентября стало известно, что Российский танк «Царь-мангал» смог пережить более ста попаданий беспилотников и ракет украинских формирований. При этом экипаж не пострадал и продолжил выполнение боевых задач.