Москва, 8 января, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли в плен 18 бойцов украинской армии западнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам военного, российская группировка войск «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла удары по нескольким бригадам украинской армии у Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в ДНР, отразив три контратаки противника.

«Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Российские военные также уничтожили на этом направлении за сутки танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов украинских формирований, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в российских силовых структурах рассказали о множестве сдавшихся в плен украинских бойцов после провальной попытки контратаки в приграничье Курской области. Пленные признались, что их командование поставило задачу установить контроль над селом Большое Солдатское.

В Минобороны 3 января рассказали, что российские военные за неделю пленили 46 бойцов украинских формирований. Отмечалось, что силы Черноморского флота ВМФ РФ за этот же период уничтожили 11 безэкипажных катеров противника.