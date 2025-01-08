Москва, 8 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Компании, которые используют вторсырьё для производства товаров или упаковки, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление 8 января опубликовано на сайте правительства.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для компаний, применяющих в производстве вторсырьё, ввели специальный понижающий коэффициент.

«Чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора», — говорится в пояснительной записке к документу.

Российское руководство таким образом создаёт для компаний экономический стимул для использования как можно большего объёма вторсырья. Это должно привести к сокращению отходов на полигонах.

Подписанное премьер-министром постановление также устанавливает показатели, при которых компании могут рассчитывать на компенсацию при уплате экосбора.

«Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведённой упаковки, а в 2026 году — не менее 75%», — отмечается в документе.

Нововведение начало действовать 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, за шесть лет реализации нацпроекта «Экология» в России было восстановлено здоровое состояние почти 600 км рек и других водных объектов, а также более 23 тыс. га водохранилищ. Реализован комплекс мер, стимулирующий людей и бизнес внести свой вклад в защиту окружающей среды.

В начале декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин заявил, что в регионах продолжается ликвидация свалок, объектов накопленного вреда, стимулирование использования на производстве вторсырья.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания отметил, что за последние шесть лет в стране ликвидировано свыше 150 крупных свалок. В рамках нацпроекта «Экология» в 60 регионах ликвидировали 242 объекта накопленного вреда окружающей среде.