Вашингтон, 8 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск обозвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после заявления последнего о суверенитете государства.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

Накануне канадский премьер заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. Народы двух стран получают выгоду от партнёрства в сфере торговли и в обеспечении безопасности, подчеркнул тогда он.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там произносишь», — ответил 8 января Маск канадскому политику в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо заявил, что страна может стать 51-м штатом США. Своё предложение он повторил вновь после заявления канадского премьер-министра о намерении уйти в отставку. Республиканец также опубликовал карту, на которой Канада присоединена к территории Соединённых Штатов Америки.

Трюдо принял решение на фоне падения собственного авторитета в стране. В начале января глава исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос сообщил, что премьеру доверяют лишь 17,4% жителей Канады, а возглавляемой им Либеральной партии — 21,3%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Трампа о присоединении Канады, отметила, что американский политик пока официально не вступил в должность. По её словам, оценивать подобные заявления будет необходимо только когда Трамп официально встанет во главе государства.