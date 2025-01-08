Москва, 8 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не собирается сотрудничать с премьер-министром Британии Киром Стармером, подыскивая другого партнёра. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале 7 января.

Pool/Global Look Press Кир Стармер

Парламентарий отметил, что американский миллиардер Илон Маск устроил «абсолютный хоррор в высших эшелонах правительства» Британии, назвав премьер-министра страны соучастником в деле о массовых изнасилованиях британок выходцами из Пакистана. Пушков также добавил, что Трамп позволяет Маску оказывать подобное давление на британскую власть, чтобы заставить Стармера покинуть пост.

«Остатки его репутации рушатся под ударами тандема Фарадж — Маск (глава британской партии Reform UK Найджел Фарадж. — Прим. ред.). Эту историю уже не скрыть. И ведь Трамп Маска не останавливает, что означает — поддерживает. Так что «хоррор» в Лондоне двойной: не только Маск наносит удары по Стармеру, но и уже ясно, что Трамп со Стармером работать не хочет. Ему нужен в Британии другой партнёр», — говорится в заявлении.

Скандал в Великобритании разразился вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых мигрантами из Пакистана в отношении тысяч британских девушек. Изнасилования, которые происходили во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы, замалчивались и лишь в 2012 году стали предаваться огласке. При этом Стармер с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой, а значит, он также мог быть причастен к скандалу.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Times сообщила, что бывший главарь банды насильников, 55-летний Кари Абдул Рауф, продолжает жить и работать в городе Рочдейл, в котором совершал преступления, несмотря на решение суда о его депортации. Его адвокаты утверждают, что мужчину нельзя депортировать, так как это «лишает его права на семейную жизнь» — у него жена и пятеро детей.

3 января Илон Маск призвал премьер-министра Великобритании подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Уэз Стритинг в ответ на публикацию Маска заявил, что его замечания ошибочны и основаны на ложной информации.

5 января Фарадж призвал тщательно расследовать роль Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений.