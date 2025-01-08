Киев, 8 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. На всей территории Украины 8 января объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах практически одновременно. В 11:34 мск сирены прозвучали в Киеве и Днепропетровской области.

Через минуту режим воздушной тревоги начал действовать в Киевской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Одесской областях и на Западной Украине.

В 11:36 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской, а ещё через минуту — в Харьковской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. В российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января воздушную тревогу объявляли в Киеве и ещё восьми украинских регионах.

В этот же день украинские СМИ распространили информацию о взрывах в находящемся под контролем киевского режима городе Херсон. Украинское издание «Общественное. Новости» также сообщало о взрывах в Херсоне 7 и 8 января.