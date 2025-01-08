Берлин, 8 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. В конце 2024 года немецкий концерн Rheinmetall передал украинским формированиям первую новейшую боевую машину пехоты (БПМ) Lynx KF41 для тестирования. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер.

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БМП была создана на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе (немецкая федеральная земля Нижняя Саксония).

«Там она теперь будет опробована [украинскими] вооружёнными силами, с тем чтобы как можно скорее могло быть принято решение о серийном производстве», — привела его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Паппергер добавил, что сейчас концерн занимается процессом налаживания производства этой бронемашины на совместном предприятии на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября 2024 года глава Rheinmetall заявил, что концерн ведёт строительство четырёх заводов по производству оружия, в том числе танков, на украинской территории. По словам Паппергера, одно из этих предприятий уже запущено.

Позднее в этот же день военный эксперт подполковник Роман Шкурлатов заявил ИА Регнум, что открытие немецкого завода на Украине — это в первую очередь пиар-ход иностранного концерна, нежели какая-то реальная поддержка украинской армии. По словам эксперта, это предприятие вряд ли выйдет на какие-то серьёзные обороты, чтобы существенно увеличить боеспособность ВСУ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 октября пообещал «праздничный салют» после запуска первого военного завода Rheinmetall на Украине прямо на этом предприятии.