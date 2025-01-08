Москва, 8 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В первый рабочий день после официальных январских праздников не стоит ждать магнитных бурь. Об этом рассказали астрофизики Российской академии наук (РАН) 8 января.

NASA

Учёные заявили, что 9 января магнитосфера земли будет спокойной — в пределах трёх баллов из девяти возможных. Об этом свидетельствуют показатели Kp-индекса, с помощью которого оценивают отклонения в геомагнитной активности. Также отмечается, что магнитные бури по этому индексу фиксируются с пяти баллов.

Однако шанс возникновения магнитной бури всё же есть, он составляет 1%. Возможность сильного магнитного шторма оценивается также в 1%, сообщили астрофизики изданию URA.RU.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Землю охватила магнитная буря, которая достигла уровня G3, классифицируемого по пятибалльной шкале Института прикладной геофизики как «сильный». Сообщалось о возможных проблемах в работе спутниковых систем и радиосвязи, а жители средних широт могли увидеть в небе полярное сияние.

4 января учёные зафиксировали пять вспышек на Солнце класса М и ещё две самого высокого уровня — Х. Класс M считается четвёртым по мощности. Обычно вспышки приводят к выбросами солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.