Москва, 8 января, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Введённые в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска ограничения на приём и отправку рейсов сняты. Об этом 8 января сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Sergey Elagin/Global Look Press

Кореняко уточнил, что ограничения на полёты в аэропорту Саратова сняли в 05:30 мск, в аэропорту Ульяновска — в 07:00 мск и в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска — в 08:00 мск.

«В период действия ограничений «уходов» самолётов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было», — написал он на своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, что является главным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска были введены ограничения на использование воздушного пространства. Временные ограничения на приём и отправку рейсов также были ранее в этот день введены в аэропорту Казани. Позднее все эти ограничения отменили.

Ограничения на приём и отправку самолётов утром 5 января вводились в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Их отменили в 08:30 мск.