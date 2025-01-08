Мадрид, 8 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Бразильский форвард испанского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча и оштрафован за толчок вратаря команды «Валенсия» Столе Димитриевски. Об этом 7 января сообщила испанская газета Marca.

Judit Cartiel/Global Look Press

Инцидент произошёл в матче 12-го тура чемпионата Испании, когда 24-летний бразильский игрок «Реала» на 79-й минуте встречи толкнул голкипера «Валенсии» и был удалён.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) также оштрафовал мадридскую команду за этот случай на 700 тыс. евро, а самого нападающего — на 600 тыс. евро.

Футболист играет в составе «Реала», в который он перешёл из бразильского «Фламенго», с 2018 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за команду из Мадрида в 15 матчах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных пасов. В составе «Реала» нападающий три раза побеждал в чемпионате и Суперкубке Испании, один раз — в кубке страны, а также по два раза становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2024 года стало известно, что Винисиус Жуниор занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по итогам года по версии журнала Forbes. При этом самым высокооплачиваемым игроком года вновь стал португальский форвард Криштиану Роналду, играющий в саудовском клубе «Аль-Наср».

В начале сентября глава МИД Бразилии Мауро Виэйра подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову футболку с подписью Винисиуса. В ответ глава МИД России заявил, что мадридский «Реал» является одной из его любимых футбольных команд.