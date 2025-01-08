Вашингтон, 8 января, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Блок НАТО создаст восемь коалиций, между которыми распределят задачи по оказанию военной поддержки Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Контактная группа по Украине на 25-й встрече на немецкой авиабазе Рамштайн 9 января утвердит соответствующие потребности украинской армии. Каждая из коалиций будет отвечать за определённый аспект военных потребностей. Координировать процесс внутри каждой из групп будут минимум две страны — участницы альянса.

«Лидеры коалиций должны будут одобрить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины в области военно-воздушных сил, бронетанковой техники, артиллерии, разминирования, дронов, противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года», — пояснил один из представителей оборонного ведомства.

Опираясь на утверждённые списки, страны-союзники киевского режима смогут планировать будущую военную помощь.

Как передавало ИА Регнум, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении завершить украинский конфликт в течение полугода. Политик подчеркнул, что конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.

В середине декабря агентство Reuters написало, что НАТО взял на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект, поскольку США при администрации Трампа способны серьёзно ударить по Украине, сократив её поддержку.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после победы Трампа на выборах президента США призвал отказаться от «розовых очков» и понять, какой в действительности курс намерена выбрать администрация республиканца. Он подчеркнул, что нельзя с уверенностью заявлять, продолжит ли избранный глава Белого дома политику своего предшественника или не станет придерживаться этой линии.