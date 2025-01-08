Курск, 8 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Экипажи российских истребителей Су-34 и Су-35С нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 8 января заявили в Минобороны РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении многоцелевого Су-35С сбросил снаряды на опорный пункт и живую силу ВСУ под Курском. В ведомстве отметили, что удар бомбардировщик нанёс с применением универсальных модулей планирования и коррекции, после чего оба самолёта успешно вернулись на аэродром.

За предыдущие сутки ВСУ потеряли свыше 325 военных, 10 танков, боевую машину пехоты, а также бронетранспортёр. Как уточняется, потери за всё время боевых действий на территории курского приграничья с украинской стороны составили 49,8 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в МО РФ сообщили, что российские силы нанесли поражение украинским формированиям в районе шести населённых пунктов Курской области. Так, подразделения группировки войск «Север» успешно атаковали ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.

В среду военный корреспондент Александр Коц сообщил, что эвакуационная группа украинских формирований бросила своих раненых сослуживцев умирать в поле в курском приграничье. По словам военкора, вначале два автомобиля забрали несколько раненых бойцов ВСУ и выдвинулись к своим позициям, а затем из этих машин «по непонятной причине» выбросили двух ещё живых украинских военных.