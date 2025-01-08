Шуя, Ивановская область, 8 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Русское Рождество» в Шуе начала работу выставка современного христианского искусства «После иконы». Об этом сообщили в Шуйском историко-художественном и мемориальном музее им. М. В. Фрунзе.

Владимир Смирнов/ТАСС

Отмечается, что мероприятие представляет собой выставку — погружение в живую историю христианства, которое развивается с течением времени.

«В рамках такого подхода рождественская тема очень важна и созвучна всей идее проекта «После иконы» про созидание чего-то нового. «Се, творю всё новое» — говорит Христос. И участники проекта как творцы обращаются к новому», — указано в анонсе на странице музея в соцсети «ВКонтакте» от 5 января.

Экспозиция включает более 50 произведений авторов из разных регионов России, в числе которых живопись, графика и скульптура участников проекта «После иконы».

Выставка проработает в здании музея до 21 января и подойдёт для посещения взрослым и детям возрастом от шести лет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи в России. В рамках мероприятия российский лидер осмотрел икону святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой. Её образ создали специально для выставки и торжественно освятили к 160-летию со дня рождения великой княгини.